Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Ecole Champion de Cicé Rennes Vendredi 26 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Venez réparer ou entretenir votre vélo gratuitement avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice-technicien.ne diplômé.e

Plusieurs fois par semaine, la remorque de La Petite Rennes sillonne les quartiers de la ville. Son objectif ? Proposer des ateliers d’auto-réparation hors-les-murs, gratuits et accessibles à toutes et tous sans rendez-vous.

Le principe est exactement le même qu’à l’atelier : nos salarié·es et bénévoles accompagnent chacun·e dans la réparation de son vélo avec des conseils, les outils adaptés et les pièces détachées issues du réemploi.

Ces ateliers sont essentiellement à destination des habitant·e·s des quartiers politiques de la ville de Rennes (Maurepas, le Blosne, Bréquigny, Cleunay, Villejean).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00.000+02:00

Ecole Champion de Cicé Ecole Champion de Cicé Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



