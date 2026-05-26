Des voix ! Des corps ! La Troupe du Poulpe rencontre la troupe citoyenne Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes 26 – 28 juin Ille-et-Vilaine

entrée libre

La troupe du Poulpe de Kali&Co et la troupe citoyenne de la cie Dounia vous invitent à partager leur rencontre artistique autour d’une expérimentation corps et texte, sur le texte Manuel d’exil.

La troupe du Poulpe de Kali&Co et la troupe citoyenne de la compagnie Dounia, dans une mise en espace autour du thème de l’exil créée par le GeM Atypik, vous invitent à partager leur rencontre artistique autour d’une expérimentation corps et texte à partir du travail théâtral mené par la Troupe du Poulpe autour de Manuel d’exil et autour du projet Danses en Héritage.S mené par la troupe citoyenne, qui se clôturera le dimanche par une invitation à danser avec l’équipe de Bab’el Dañs.

Vendredi 26 juin : répétitions ouvertes 15h-17h

dans l’enceinte de l’Ancienne Prison Jacques cartier,

Samedi 27 juin:

15h-17h répétitions ouvertes

Au Patio

Dimanche 28 juin :

A partir de 17h : impromptu et invitation à danser avec Bab’el Dañs

dans l’enceinte de l’Ancienne Prison Jacques Cartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T19:00:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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