Brik-ha-Brak Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Rennes
Brik-ha-Brak Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Rennes vendredi 26 juin 2026.
Brik-ha-Brak Jardin du Hangar – Vilaine Pousse Rennes Vendredi 26 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite avec possibilité de soutien prix libre sur place.
Après-midi conviviale des associations du quartier Saint-Martin, suivi d’un Fest-Noz dans le jardin de Vilaine Pousse, en co-organisation avec Comme un Etabli, Skeudenn Bro Roazhon et Dastum.
Comme un Etabli, Skeudenn Bro Roazhon et Vilaine Pousse ont joint leur force pour vous proposer un évènement exceptionnel avec une programmation exceptionnelle pour le Brik-ha-Brak : réservez votre vendredi 26 juin, car va falloir venir danser !
Cet événement commencera la journée et finira la nuit avec au programme :
De 16h à 19h :
Vide atelier
♣️ Concours de palets avec Roazhon Fusion
Vélo smoothie
Brassage de bière au sarrasin avec les Biéronautes
Initiation à la danse bretonne avec Biz-Bihan
Puis dès 19h, FEST-NOZ avec une programmation musicale de foooolie :
Modkozmik
Hamon / Martin
Eris
Diridollou / Lavigne
On a hâte de vous voir jouer et danseeeer
Cet événement s’inscrit dans la programmation de Cet Été à Rennes.
de 16h à 19h pour les animations et ateliers, de 19h à 00h pour le fest-noz
5 et 7 rue Bahon Rault à Rennes (10mn à vélo de Saint-Anne!)
Événement prix libre (conscient 8€, soutien 10€) et ouvert à tous·tes !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00
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Jardin du Hangar – Vilaine Pousse 7 rue Bahon Rault Nord – Saint-Martin Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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