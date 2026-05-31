Concerts à la prison Jacques Cartier, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Concerts à la prison Jacques Cartier Samedi 27 juin, 15h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Le premier concert, qui débutera vers 18 heures, est celui du DRAKKA CREW, un Collectif live – Soul / Jazz /hip hop / Spoken word / Improvisation.

Leur credo c’est l’impro, le public est ainsi invité à prendre part au concert en proposant les thèmes abordés dans les morceaux.À la croisée de la soul, du jazz et du spoken word, le groupe propose une expérience immersive où chaque performance devient une création collective, nourrie par l’instant et par le public.

Drakka Crew, c’est un concert qui n’existe qu’une seule fois. Le public devient partie prenante du live : ses idées, son énergie, sa vibe influencent directement le déroulé du spectacle. Chaque représentation est une co-création, un dialogue entre la scène et la salle.

Résultat : une expérience authentique, organique, et profondément humaine.

Puisant dans les profondeurs des traditions de la musique d’Amérique du Nord, BANJOLECTRIC injecte de l’énergie dancefloor, des refrains pop, des influences du monde, dans un spectacle folk alternatif du banjo qui ne ressemble à aucun autre. Le jeu habile et généreux de Gregory Mulkern au banjo et sa performance 100% “live loops” vous offrent une fête folk électrifiée avec un pied enraciné dans la tradition et l’autre cherchant à défricher de nouveaux terrains.

Après avoir tourné dans toute l’Amérique et en Europe c’est à la pison Jacques Cartier que vous aurez la chance de l’écouter ce samedi 27 juin à 20 heures.

« Banjolectric allie une technique innovante à une voix brute et puissante pour un effet envoûtant. Vous serez absolument fasciné par ce mélange éclectique. » – Americana Highways

Le collectif DJ’s PIGEON TROPICAL sera présent au cours de l’après-midi et en inter-plateau pour ensoleiller cette journée et vous faire roucouler de plaisir au son de leurs pépites musicales.

Buvette et restauration sur place

Entrée libre et consciente

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

La Maison Qui danse investit la prison Jacques Cartier avec une programmation curieuse et exclusive.

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