Atelier « Fabrique ton hautbois » avec l’artiste Mérovée Dubois Basalt Rennes
Atelier « Fabrique ton hautbois » avec l’artiste Mérovée Dubois Basalt Rennes samedi 27 juin 2026.
Atelier « Fabrique ton hautbois » avec l’artiste Mérovée Dubois Basalt Rennes Samedi 27 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine
Fabrique un hautbois avec Mérovée Dubois, artiste plasticien. L’atelier propose d’expérimenter la création d’instruments à vent de manière originale et ludique avec des matériaux naturels et recyclés.
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » à BASALT (19.06 au 2.08).
Dans le cadre de Cet été à Rennes
Fabrique une bombarde et un hautbois avec Mérovée Dubois, artiste plasticien. L’atelier propose d’expérimenter la création d’instruments à vent de manière originale et ludique avec des matériaux naturels et recyclés.
Une déambulation sonore et collective sera proposée aux participants dans les prairies Saint-Martin en clôture de l’atelier.
Bonus pour les curieux : traversez le canal et découvrez le jardin conçu et aménagé par Mérovée Dubois à la Maison de la Poésie (située en face de la Longère).
Atelier gratuit sur réservation dès 8 ans (possible en binôme enfant/adulte)
Infos/Réservations : [publics@basalt.bzh](mailto:publics@basalt.bzh)
Comment s’y rendre ?
BASALT – la Longère
66-68 canal saint-martin 35700 Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T17:30:00.000+02:00
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publics@basalt.bzh
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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