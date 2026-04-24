Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes Musée de Bretagne Rennes 7 juillet – 25 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

30 minutes pour comprendre l’Affaire Dreyfus et le déroulement du 2e procès à Rennes, en 1899.

En 1899, le second procès du capitaine Alfred Dreyfus a lieu à Rennes. C’est l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de l’histoire de France. À travers des documents d’archives, des journaux d’époque, et quelques objets personnels, la visite retrace les étapes clés de cette affaire qui déchira le pays et marqua un tournant dans l’histoire politique et sociale de la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T15:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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