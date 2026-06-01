Exposition « Bienvenue à La Criée », La Criée centre d’art contemporain, Rennes
Exposition « Bienvenue à La Criée », La Criée centre d’art contemporain, Rennes vendredi 12 juin 2026.
Exposition « Bienvenue à La Criée » 12 juin – 20 décembre La Criée centre d’art contemporain Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-12-20T13:00:00+01:00 – 2026-12-20T19:00:00+01:00
Pour fêter ses 40 ans, La Criée centre d’art contemporain vous ouvre grand ses portes avec « Bienvenue à La Criée ». L’exposition réunie les œuvres originales de 14 artistes, inspirées de l’histoire, réelle ou fictive, du centre d’art, ainsi qu’un jeu de plateau spécialement créé pour l’occasion par 3 artistes.
Autour de cette exposition dans laquelle tout est à manipuler, La Criée met en place une programmation anniversaire joyeuse et généreuse : des visites et ateliers multiformes, des performances, des lectures, des rencontres, etc.
La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Pour son anniversaire, le centre d’art contemporain propose aux publics de composer mille et une expositions.
identité graphique : Alias Sandi
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