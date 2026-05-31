Ciné plein-air : « Tout ce qui brille », Parc des Hautes Ourmes, Rennes

Ciné plein-air : « Tout ce qui brille » Mercredi 19 août, 21h30 Parc des Hautes Ourmes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T21:30:00+02:00 – 2026-08-19T23:10:00+02:00

Fin : 2026-08-19T21:30:00+02:00 – 2026-08-19T23:10:00+02:00

Lila et sa copine Ély semblent avoir tout ce qu’il faut pour être heureuses. Instruites, pleines de charme, débrouillardes, ces deux jeunes femmes ont cependant l’impression de passer à côté de leur vie. Un jour, elles décident de tout entreprendre pour donner un nouveau souffle à leur existence. N’ayant pas froid aux yeux, elles multiplient les petites embrouilles et les rencontres. De mensonge en mensonge, elles découvrent une facette méconnue de Paris et pénètrent dans un univers louche où tout semble possible…

France, 2010, 1h40

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur ete.rennes.fr pour savoir si la séance est maintenue.

Parc des Hautes Ourmes Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://ete.rennes.fr »}]

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Frédérique Barraja