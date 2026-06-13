Table ronde : Le développement de l’euro numérique Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes jeudi 25 juin 2026.

Table ronde : Le développement de l’euro numérique Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Jeudi 25 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

La Faculté des Sciences Économiques, le CREM et la Banque de France ont le plaisir de vous inviter à la table ronde organisée dans le cadre du 42ème colloque Monnaie Banque Finance.

La **Faculté des Sciences Économiques**, le **CREM** et la **Banque de France** ont le plaisir de vous inviter à la table ronde organisée dans le cadre du 42ème colloque Monnaie Banque Finance, avec la présence de :

• **Claudine HURMAN**, Directrice régionale Bretagne, Banque de France

• **Jean-Christophe POUTINEAU**, Doyen de la Faculté des Sciences Économiques de l’Université de Rennes

• **Mariana ROJAS-BREU**, Professeure de Sciences Économiques à l’Université Paris-Panthéon-Assas

• **Armand THOMAS**, Chargé des politiques publiques en matière de paiement, Banque de France

Cette table ronde abordera trois grandes thématiques autour du développement de l’euro numérique :

➕ La valeur ajoutée et l’adoption

Les banques commerciales : menace ou complément

Le stablecoins, le dollar et la souveraineté européenne

Informations pratiques :

️ Jeudi 25 juin 2026 de 16h à 17h30

Amphi 2 Jacques Le Bourva — Faculté des Sciences Économiques, 7 Place Hoche, 35000 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T17:30:00.000+02:00

1

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRcoxBBw6-DFDsQVMj-xcdCFURFJTRVRXRkJGWEJVTDM3TFFNWDRBMEczMCQlQCN0PWcu

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

