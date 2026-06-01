Rennes

Le sacre d’un territoire

2 rue Saint Abdon Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Partez pour une promenade-conférence exceptionnelle autour des paysages mégalithiques des Grées.

Une balade accessible et passionnante pour apprendre à lire le paysage autrement, comprendre pourquoi certains lieux sont devenus sacrés et découvrir comment les bâtisseurs de menhirs connaissaient leur territoire.

La visite sera guidée par Jacky Meslin, médiateur scientifique et auteur du livre Mégalithes de Bretagne Secrets d’une civilisation disparue.

Une invitation à redécouvrir la profondeur culturelle et paysagère de notre territoire. .

2 rue Saint Abdon Rennes 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 67 42 48

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English :

L’événement Le sacre d’un territoire Rennes a été mis à jour le 2026-06-04 par CDC Bretagne Porte de Loire Communauté