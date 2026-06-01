Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze, Maison des Familles, Rennes
Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze, Maison des Familles, Rennes lundi 8 juin 2026.
Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze Lundi 8 juin, 18h30 Maison des Familles Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T20:30:00+02:00
Participez au prochain Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze !
Vous souhaitez être informé, proposer une idée ou un projet, vous investir à votre manière, ou tout simplement donner votre avis ? Ne manquez pas le prochain Conseil de Quartier qui se tiendra le lundi 8 juin à 18h30 à la Maison des Familles, 2 allée Joseph Gémain.
À l’ordre du jour :
– Présentation de Matthieu Groseil, élu de quartier, et du fonctionnement du conseil de quartier
– Les Compagnons Bâtisseurs avec les habitants
– Outilthèque du centre social
– La Brigade Vert du Cercle Paul-bert
– Cet été à Rennes
– Parole aux habitants
Venez nombreux et partagez vos idées !
Pour plus d’informations, contactez la Direction de Quartiers Ouest au 02.23.62.26.80 ou mailto:dqo@ville-rennes.fr
Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.23.62.26.80 »}, {« type »: « email », « value »: « dqo@ville-rennes.fr »}] [{« link »: « mailto:dqo@ville-rennes.fr »}]
Un espace de concertation sur les enjeux du quartier Un espace de concertation sur les enjeux du quartier
Direction de Quartiers Ouest
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026