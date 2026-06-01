Festival Les Envolées – spectacle « Au bagne ! Kanaky 1873 », Théâtre de la Paillette, Rennes

Festival Les Envolées – spectacle « Au bagne ! Kanaky 1873 » Dimanche 7 juin, 14h00 Théâtre de la Paillette Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Les Envolées, c’est une trentaine de rendez-vous qui témoignent du travail créatif réalisé toute l’année par les adhérentes et adhérents des ateliers de La Paillette.

Pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts et exposition collective rythment 5 week-ends printaniers au coeur du parc Saint-Cyr. Les Envolées, c’est aussi et surtout des moments conviviaux à partager et des surprises à chaque édition !

Spectacle “Au bagne ! Kanaky 1873”

1873. La Virginie vogue vers la Nouvelle-Calédonie. À son bord, 200 communard·e·s sont déporté·e·s, dont Louise Michel. Durant sept ans de bagne, et malgré des conditions difficiles, elle n’aura de cesse de s’extasier sur la nature qui l’entoure et sur la culture kanak. À partir d’archives et de réflexions collectives, le spectacle retrace ce parcours singulier.

Théâtre de la Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lapaillette.mapado.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@la-paillette.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/ »}]

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