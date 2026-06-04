Apéro-Concert Karanfiller Café associatif des Gallets Rennes
Apéro-Concert Karanfiller Café associatif des Gallets Rennes samedi 6 juin 2026.
Apéro-Concert Karanfiller Café associatif des Gallets Rennes Samedi 6 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, participation libre
Ensemble de musique traditionnelle turque
Ensemble de musique traditionnelle turque avec 4 musicien.ne.s :
* Islay à l’oud & chant (basé en Écosse)
* Özlem au ney & chant (basée à Berlin)
* Burcu (basée à Rennes) au chant et au saz
* Neşe (basée à Rennes) au bendir et au daf
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T19:30:00.000+02:00
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http://cafedesgallets.fr
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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