AU BAGNE ! KANAKY 1873, La Paillette, Rennes

AU BAGNE ! KANAKY 1873 Dimanche 7 juin, 14h00, 18h30 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:45:00+02:00

1873. La Virginie vogue vers la Nouvelle-Calédonie. À son bord, 200 communard·e·s sont déporté·e·s, dont Louise Michel. Durant sept ans de bagne, et malgré des conditions difficiles, elle n’aura de cesse de s’extasier sur la nature qui l’entoure et sur la culture kanak. À partir d’archives et de réflexions collectives, le spectacle retrace ce parcours singulier.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

1873. La Virginie vogue vers la Nouvelle-Calédonie. À son bord, 200 communard·e·s sont déporté·e·s, dont Louise Michel. spectacle théâtre

DR