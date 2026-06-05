Table-ronde aux Halles en Commun – Les récits construisent-ils la ville ? Les Halles en Commun Rennes Lundi 8 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous le 8 juin 2026, à 18h30 à Grabuge, pour échanger sur la mise en récit des projets urbains, en présence de Marc Hervé, Paola Vigano, Clara Ruestchmann et Marc Dartigalongue

La mission de documentation du transitoire des Halles en Commun se propose d’interroger le(s) récit(s) urbain(s).

Les récits contribuent à la fabrique de la ville au même titre que les représentations graphiques et visuelles façonnent l’espace physique et mental de la cité.

Documenter, garder trace, raconter l’expérience urbaine : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

Ces « matières narratives » tiennent une place grandissante alors que les processus du renouvellement urbain appellent des retours d’expériences et une mémoire de ce qui est, et de ce qui n’est plus.

L’enquête, comme espace ouvert de dialogue, donne-t-elle une place réelle à la participation des habitants et des usagers impliqués dans les projets d’urbanisme transitoire ?

Dans quelle mesure, les acteurs de l’urbain sont-ils accueillent prêts à accueillir la controverse en tant que discussion argumentée dans la conception du projet urbain ?

Non sans conséquence, ces récits maîtrisés ont aussi comme fonction de promouvoir une certaine image de ville, qui valorise un quartier et alimente le marketing territorial. Quels imaginaires convoquent-ils ? Pour quelle visibilité et à quelles fins ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-08T20:30:00.000+02:00

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https://leshallesencommun.fr/

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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