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Caravane Sport Santé Parc du Berry Rennes

lundi 27 juillet 2026 · Parc du Berry · Rennes

Caravane Sport Santé Parc du Berry Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Parc du Berry
Adresse
15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Caravane Sport Santé Parc du Berry Rennes Lundi 27 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Caravane du Sport Santé est aussi de retour avec 4 dates à Rennes proposant des activités douces et adaptées

Venez découvrir des activités variées et adaptées !
Au programme : Sport santé, marche, équilibre, bien-être…
Un beau moment de partage et d’activités pour nos aîné·es !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-27T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-27T12:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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