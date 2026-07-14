Caravane Sport Santé Parc du Berry Rennes
lundi 27 juillet 2026 · Parc du Berry · Rennes
Informations pratiques
Caravane Sport Santé Parc du Berry Rennes Lundi 27 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
La Caravane du Sport Santé est aussi de retour avec 4 dates à Rennes proposant des activités douces et adaptées
Venez découvrir des activités variées et adaptées !
Au programme : Sport santé, marche, équilibre, bien-être…
Un beau moment de partage et d’activités pour nos aîné·es !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-27T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-27T12:00:00.000+02:00
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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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