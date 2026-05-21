Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze Maison des Familles Rennes
Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze Maison des Familles Rennes lundi 8 juin 2026.
Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze Maison des Familles Rennes Lundi 8 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine
Un espace de concertation sur les enjeux du quartier
**Participez au prochain Conseil de Quartier Cleunay / Arsenal-Redon / La Courrouze !**
Vous souhaitez être informé, proposer une idée ou un projet, vous investir à votre manière, ou tout simplement donner votre avis ? Ne manquez pas le prochain Conseil de Quartier qui se tiendra **le lundi 8 juin à 18h30 à la Maison des Familles, 2 allée Joseph Gémain.**
**À l’ordre du jour :**
– Présentation de Matthieu Groseil, élu de quartier, et du fonctionnement du conseil de quartier
– Les Compagnons Bâtisseurs avec les habitants
– Outilthèque du centre social
– La Brigade Vert du Cercle Paul-bert
– Cet été à Rennes
– Parole aux habitants
Venez nombreux et partagez vos idées !
Pour plus d’informations, contactez la Direction de Quartiers Ouest au 02.23.62.26.80 ou mailto:[dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-08T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-08T20:30:00.000+02:00
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02.23.62.26.80 dqo@ville-rennes.fr
Maison des Familles 2 allée Joseph Gémain Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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