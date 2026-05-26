MUR de Rennes #53 par JAUNE Le M.U.R Rennes Rennes
MUR de Rennes #53 par JAUNE Le M.U.R Rennes Rennes dimanche 14 juin 2026.
MUR de Rennes #53 par JAUNE Le M.U.R Rennes Rennes 14 juin – 1 septembre Ille-et-Vilaine
Gratuit – 7J/7J
Le M.U.R Rennes invite l’artiste bruxellois Jaune. Artiste travaillant principalement au pochoir, Jaune développe depuis plusieurs années un univers singulier peuplé de travailleurs.
Dans le cadre d’Exporama, le M.U.R Rennes invite l’artiste bruxellois Jaune.
Artiste urbain travaillant principalement au pochoir, Jaune développe un travail centré sur la présence discrète mais essentielle des travailleurs dans la ville. Nourrie par sa propre expérience dans ce métier, sa pratique s’inscrit dans une observation attentive des dynamiques invisibles qui façonnent l’espace urbain.
À travers de petites scènes souvent teintées d’humour, l’artiste met en lumière ces figures du quotidien habituellement reléguées à l’arrière-plan. Paradoxalement vêtus de tenues fluorescentes très visibles, ces travailleurs restent pourtant largement ignorés dans notre perception de la ville.
En intervenant directement dans l’espace public, Jaune joue avec cette tension entre visibilité et invisibilité. Ses personnages apparaissent dans les interstices urbains, révélant avec subtilité une autre lecture du paysage urbain et des gestes ordinaires qui le maintiennent en mouvement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T00:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-01T23:59:00.000+02:00
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Le M.U.R Rennes 34, rue Vasselot 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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