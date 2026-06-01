Braderie de livres solidaire, Parc du Thabor, Rennes

Braderie de livres solidaire Dimanche 14 juin, 09h30 Parc du Thabor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Le Secours populaire vous donne rendez-vous dimanche 14 juin pour une journée placée sous le signe de la lecture, de la convivialité et surtout de la solidarité.

Les bénéfices de cette braderie permettront de soutenir les actions menées par le Secours populaire auprès des personnes en situation de précarité. Une sortie familiale où petits et grands peuvent trouver leur bonheur !

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 90 02 78 83 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@spf35.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://spf35.org/ »}]

Du polar au livre d’art en passant par les livres pour enfants, les bandes dessinées, les essais, les romans, les livres anciens, chacun trouvera à la braderie du Thabor de quoi s’évader, s’instruire… Brocante Loisirs

Karl Dupuy