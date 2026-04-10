Nos rivages ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Jeudi 25 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Un projet soutenu par la DRAC Bretagne, L’Autre Regard/Clin d’œil et la Ville de Rennes. Les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté

Un projet soutenu par la DRAC Bretagne, L’Autre Regard/Clin d’œil et de la Ville de Rennes.

Dans le cadre de la création RIVES, les adhérent·es de L’Autre Regard nous racontent leur lien à la notion de choix et de liberté, accompagné·es par l’autrice et metteuse en scène Clara-Luce Pueyo et la comédienne et metteuse en scène Frédérique Mingant de la cie Collector.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T17:30:00.000+02:00

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contact@adec-theatre-amateur.fr

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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