Un dimanche sur Le Pont Conservatoire de Rennes Rennes
Un dimanche sur Le Pont Conservatoire de Rennes Rennes dimanche 31 mai 2026.
Un dimanche sur Le Pont Conservatoire de Rennes Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Sorties de résidence de création des étudiants du département musique du Pont Supérieur, pôle supérieur spectacle vivant Bretagne et Pays de la Loire. 15h – Le bal perdu Concert – Auditorium Ce…
**Un dimanche sur Le Pont**
Sorties de résidence de création des étudiants du département musique du Pont Supérieur, pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne et Pays de la Loire.
Dans le cadre de leurs études au Diplôme National Supérieur Professionnel du Musicien et au Diplôme d’État de professeur de musique, les étudiants du département musique du Pont Supérieur sont amenés à concevoir des projets artistiques en transversalité. Artistes issus des musiques actuelles amplifiées, des musiques traditionnelles ou de la musique classique à contemporaine se retrouvent pour créer ensemble en mettant en commun leurs cultures et leurs savoir-faire.
**15h – Le Bal Perdu**
_Concert – Auditorium Cesária Evora_
Le Bal Perdu, c’est l’histoire de quatre musiciens issus des musiques classiques et traditionnelles, qui se retrouvent autour d’un genre : la chanson française. À travers un mini-concert, ils se réapproprient ce répertoire en mêlant leurs influences et leurs textures sonores pour en offrir une interprétation originale !
**16h – Round**
_Spectacle musical participatif – Parvis du Conservatoire_
Guidé par un maître de cérémonie, vous êtes invité à piocher des cartes dans un jeu géant, pour interagir en direct avec les musiciens, danser, chanter et participer à l’élaboration d’une performance unique. Un spectacle dont vous êtes le héros.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00
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0230962010 musique@lepontsuperieur.eu https://www.lepontsuperieur.eu/
Conservatoire de Rennes 2 place Jean Normand, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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