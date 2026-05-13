CHANTS TRADITIONNELS DU MONDE La Paillette Rennes 31 mai et 21 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un voyage polyphonique qui commence en Géorgie jusqu’aux États-Unis en passant par l’Ukraine et la Palestine. Chants de travail, chants de lutte, complaintes, chants d’amour, une musique puissante…

Un voyage polyphonique qui commence en Géorgie jusqu’aux États-Unis en passant par l’Ukraine et la Palestine. Des chants traditionnels qui ont comme caractéristique commune un sentiment profond et vibrant d’humanité : chants de travail, chants de lutte, complaintes, chants d’amour, une musique puissante qui unit les êtres au-delà des mots et des langues.

La représentation du 31 mai aura lieu à la chapelle Saint-Cyr et celle du 21 juin aura lieu au parc Saint-Cyr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00.000+02:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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