Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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