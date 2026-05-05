Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes
Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes dimanche 31 mai 2026.
Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages.
Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00
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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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