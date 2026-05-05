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Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes

Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes

Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée des beaux-arts

Adresse : 20 Quai Emile Zola

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Visite Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 31 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages.

Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00

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 02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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