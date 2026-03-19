Inscriptions aux ateliers – 2026 / 2027 Le Cadran Rennes Mercredi 24 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscription auprès des accueils de l’association.

Intéressé par l’une de nos activités, nos ateliers techniques ou l’un de nos accueils pour jeunes ? Venez nous rencontrer pour en apprendre plus et vous inscrire auprès de l’association 3 Regards !

### **INSCRIPTIONS ATELIERS – 2026/2027**

Vous êtes intéressé par l’une de nos activités, l’ouverture libre de nos ateliers techniques ou l’un de nos accueils quotidiens pour enfants et adolescents ? Venez nous rencontrer pour en apprendre plus et vous inscrire auprès de l’association 3 Regards – Léo Lagrange !

**Les adhésions et inscriptions pour la saison 2026 / 2027 débuteront le mercredi 24 juin pour les personnes déjà inscrites auprès de nous la saison précédente, et le 1er juillet à 14h pour les nouveaux et nouvelles !**

Elles se dérouleront jusqu’à notre fermeture estivale, alors rendez-vous au Cadran ou à la Ferme de la Harpe !

PS : pas d’inquiétude si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, vous pourrez toujours vous inscrire – dans la limite des places disponibles – à la rentrée !

### **+ d’informations à venir ! La plaquette d’activités arrive bientôt !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T19:00:00.000+02:00

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http://www.3regards.com

Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 57 24 00 40

Association 3 Regards – Léo Lagrange



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