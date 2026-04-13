Inscriptions aux ateliers – 2026 / 2027, Le Cadran, Rennes
Inscriptions aux ateliers – 2026 / 2027, Le Cadran, Rennes mercredi 24 juin 2026.
Inscriptions aux ateliers – 2026 / 2027 Mercredi 24 juin, 14h00 Le Cadran Ille-et-Vilaine
Inscription auprès des accueils de l’association.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00
INSCRIPTIONS ATELIERS – 2026/2027
Vous êtes intéressé par l’une de nos activités, l’ouverture libre de nos ateliers techniques ou l’un de nos accueils quotidiens pour enfants et adolescents ? Venez nous rencontrer pour en apprendre plus et vous inscrire auprès de l’association 3 Regards – Léo Lagrange !
Les adhésions et inscriptions pour la saison 2026 / 2027 débuteront le mercredi 24 juin pour les personnes déjà inscrites auprès de nous la saison précédente, et le 1er juillet à 14h pour les nouveaux et nouvelles !
Elles se dérouleront jusqu’à notre fermeture estivale, alors rendez-vous au Cadran ou à la Ferme de la Harpe !
PS : pas d’inquiétude si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, vous pourrez toujours vous inscrire – dans la limite des places disponibles – à la rentrée !
+ d’informations à venir ! La plaquette d’activités arrive bientôt !
Le Cadran 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 57 24 00 40 http://www.3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ La Maison de quartier de Beauregard, espace de rencontre et d’accueil, des habitants et des associations, favorisant le
débat et le vivre ensemble, la pratique d’activités socio-culturelles et la mise en œuvre de temps festifs.
Intéressé par l’une de nos activités, nos ateliers techniques ou l’un de nos accueils pour jeunes ? Venez nous rencontrer pour en apprendre plus et vous inscrire auprès de l’association 3 Regards !
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