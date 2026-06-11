Mercredi biodiversité – les insectes de Quincé La Ferme de Quincé Rennes mercredi 24 juin 2026.

Mercredi biodiversité – les insectes de Quincé La Ferme de Quincé Rennes Mercredi 24 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Une après-midi pour observer et apprendre à mieux connaître les insectes du jardin, accompagnés par des spécialistes passionnés et équipés d’un filet à papillons et d’une loupe !

Pour se familiariser avec la biodiversité qui nous entoure, nous proposons une après-midi sur le thème des insectes à Quincé le mercredi 24 juin de 14h à 17h.

Robin et Angèle, naturalistes passionnés, ont préparé un programme aux petits oignons pour l’occasion !

à 14h : départ de la chasse aux insectes dans le jardin et le parc de Quincé :

Faites tomber les insectes dans votre filet et apprenez à les identifier et à comprendre leur mode de vie (filets et matériel fourni).

Tout public, gratuit et sur inscription avant mardi 23 juin à l’adresse [biodiversite@quince.bzh](mailto:biodiversite@quince.bzh). ;

Diverses animations autour des insectes seront aussi proposées dans l’après-midi :

manipuler des phasmes, s’essayer au dessin naturaliste, observer à la loupe les petites bêtes du jardin, découvrir la collection de Robin, feuilleter des ouvrages sur le sujet..

Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, et c’est gratuit ! N’hésitez pas à ramener votre goûter à partager.

à bientôt à Quincé !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T17:00:00.000+02:00

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biodiversite@quince.bzh

La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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