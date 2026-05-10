BreizhCTF – Hack to Learn Couvent des Jacobins Rennes 20 et 21 mai Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Les 22 et 23 mai, le Couvent des Jacobins accueillera la 10ème édition du BreizhCTF, l’une des plus grandes compétitions de hacking éthique en France. Retrouvez la Cyberschool et l’IUT de St Malo.

Le BreizhCTF est une compétition de sécurité informatique de type CTF (Capture the flag) imaginée par deux spécialistes de la cybersécurité, Saxx et Kaluche. Alors que le vendredi 22 mai sera consacré à l’accueil des scolaires, le samedi 23 mai s’organisera autour de 3 temps forts :

* La compétition de hacking (BreizhCTF), à laquelle participeront des passionnés venus de toute la France, et qui s’adonneront à des défis et enquêtes de cybersécurité (Inscriptions closes).

* Un job dating (Hack&job : 10h – 13h) qui vous permettra d’échanger avec les nombreux sponsors venus présenter près de 180 offres d’emploi.

* Un salon de l’emploi et des formations (Hack&job : 14h – 18h30) qui vous permettra de découvrir les métiers et formations disponibles dans le domaine de la cyber en Bretagne.

Retrouvez la CyberSchool et l’IUT de Saint Malo (département Réseaux & Télécommunications) sur un stand commun pour découvrir nos formations en cybersécurité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T17:30:00.000+02:00

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https://www.breizhctf.com/

Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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