LE SOURIRE DE L’OURS Théâtre La Paillette Rennes Dimanche 31 mai, 14h00

1974. Martin part à Nunakarfiq, à l’est du Groenland pour y enseigner. On suit en parallèle la trajectoire d’Ivana, une jeune femme groenlandaise arrivée à Copenhague depuis deux ans.

1974. Martin part à Nunakarfiq, à l’est du Groenland pour y enseigner. Il se lie avec les habitants et assiste aux bouleversements créés par la vie moderne, tant économiques que culturels. On suit en parallèle la trajectoire d’Ivana, une jeune femme groenlandaise arrivée à Copenhague depuis deux ans, pour qui va se poser de façon inattendue et brutale la question de l’intégration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T15:30:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

Théâtre La Paillette 6, rue Louis Guilloux 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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