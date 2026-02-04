Atelier Atout Handicap – Rennes Agence RENNES NORD Rennes Mercredi 13 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Atelier d’échanges et de conseils à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi : – Communiquer positivement sur le handicap – Aborder le handicap en entretien – Faire du handicap un atout dans le cadre d’un recrutement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T13:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



