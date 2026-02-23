RENNES SUR ROULETTES Esplanade Charles de Gaulle Rennes Dimanche 31 mai, 08h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’événement phare de la glisse urbaine ! Plus de 7 000 aficionados répondent chaque année à cette grande « fête du roller » populaire et gratuite, organisée par le Cercle Paul Bert. Une programmation…

Une programmation riche et variée vous attend, mêlant sport, spectacle, amateurs et professionnels autour d’une passion commune : la glisse urbaine.

Toute la famille y est conviée !

**Au programme :**

**8h45 :** départ des courses de roller vitesse

**11h :** début de la traditionnelle Rando’Pop. Cette randonnée roller se déroule sur un circuit sécurisé de 1,5km sans difficultés, vous êtes libre de faire la distance que vous souhaitez.

**15h30 :** accueil de la seconde étage de la Coupe du Monde Marathon Roller

Tout au long de la journée, le village situé sur l’esplanade Charles de Gaulle sera rythmé par de nombreuses animations gratuites qui vous permettront de découvrir ou de vous initier aux pratiques de la glisse urbaine (roller, trottinette, skate) sans oublier les compétitions fédérales de haut niveau (Skatecross, Free jump ou encore Parkour).

Notre espace restauration rapide et buvette vous permettront de profiter pleinement de votre dimanche à Rennes.

Découvrez l’édition 2025 en vidéo : [https://youtu.be/GIZfbKBA_rs](https://youtu.be/GIZfbKBA_rs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

contact@rennessurroulettes.com https://rennessurroulettes.com/

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



