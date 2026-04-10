Bien se préparer pour réussir sa formation d’aide soignant (h/f) Rennes – Agence VITRE Rennes
Bien se préparer pour réussir sa formation d’aide soignant (h/f) Rennes – Agence VITRE Rennes mardi 26 mai 2026.
Bien se préparer pour réussir sa formation d’aide soignant (h/f) Rennes – Agence VITRE Rennes Mardi 26 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Les besoins en personnel de santé sont importants et en augmentation notamment en raison de nombreux départs en retraite, de l’augmentation de la population et de l’allongement de l’espérance de vie e
Les besoins en personnel de santé sont importants et en augmentation notamment en raison de nombreux départs en retraite, de l’augmentation de la population et de l’allongement de l’espérance de vie et d’une baisse d’attractivité des métiers. Les effectifs des professionnels de santé devraient ainsi augmenter de 37 % entre 2021 et 2050 (source DREES). Chaque année l’IFAS du CHU organise des réunions d’information à destination des personnes souhaitant entrer en formation pour préparer le diplôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T20:00:00.000+02:00
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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/629635
Rennes – Agence VITRE 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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