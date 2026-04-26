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Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes

Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes

Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes mardi 26 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Landry

Adresse : 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes Mardi 26 mai, 17h00

Aide informatique

Découverte de l’offre numérique disponile gratuitement en ligne : lire, regarder, écouter, apprendre, s’informer, jouer…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


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