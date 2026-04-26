Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes
Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes mardi 26 mai 2026.
Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Landry Rennes Mardi 26 mai, 17h00
Aide informatique
Découverte de l’offre numérique disponile gratuitement en ligne : lire, regarder, écouter, apprendre, s’informer, jouer…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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