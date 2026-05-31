Balade à St Martin, Quartier Nord St Martin, Rennes

Balade à St Martin Dimanche 31 mai, 10h00 Quartier Nord St Martin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Peut-être avez-vous connu les Balades à Rennes, il y a plus d’une dizaine d’année : balade à Ste Thérèse, Balade rue Paul Bert, Balade à St Martin etc. : des expositions d’artistes et artisans d’art, chez l’habitant, dans des jardins, des ateliers, le temps d’un week-end, avec un petit parcours à suivre à pieds ou à vélo entre les différents lieux d’expo.

Rendez-vous les 30 et 31 mai prochains au lieu n°1, l’atelier d’Aurélie Cousin au 12 avenue du 41e Régiment d’Infanterie (en face du métro Anatole France), pour débuter le parcours et découvrir le travail des artistes et artisans que nous avons invités pour cette nouvelle édition. Vous y trouverez le plan complet du parcours, que vous pouvez aussi télécharger ici :

plan balade à St Martin et commencer le parcours d’où vous voulez.

Cette année, 4 maisons ouvriront leurs portes, ainsi qu’un jardin, un atelier et une péniche. Le parcours vous mènera de Anatole France jusqu’au cimetière du Nord, en passant par le canal St Martin. L’occasion de découvrir ces jolis lieux habituellement fermés au public (pour la majorité d’entre-eux), et aussi le travail d’une trentaines d’artistes et artisans d’art dans des domaines aussi variés que : peinture, dessins, sculpture, photo, maroquinerie, reliure, mosaïque, luminaires, vitrail, illustration, céramique, gravure, bijoux, vêtements etc.

Plus d’infos sur nos artistes exposants seront dévoilées au fur et à mesure sur notre page Instagram :

https://www.instagram.com/les_balades/

Quartier Nord St Martin Balade artistique sur tout le quartier Nord St Martin dans 7 lieux différents (4 maisons, 1 jardin, 1 atelier et 1 péniche). RDV au lieu n°1 pour débuter le parcours, au 12, avenue du 41e Régiment d’Infanterie Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « baladestmartin@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/les_balades/ »}] [{« link »: « https://elisagranowska.wixsite.com/aucoindelarue/balade-%C3%A0-st-martin »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 160 Followers, 45 Following, 15 Posts – See Instagram photos and videos from les balades artistiques u00e0 Rennes (@les_balades) », « type »: « rich », « title »: « les balades artistiques u00e0 Rennes (@les_balades) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/643504435_18032510396604668_7408803722651143298_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDAwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=ABqijQ6cW38Q7kNvwFtb88z&_nc_oc=AdqSYGi0uq2iYyWyaY_MkFPxy2NTVs0fwhm6A_b8RscIginJoCPqzAuOAnmAe08h9PQ&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=Yqe2d-LK6YJdQok5-Obqmw&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af5AfcBHKsd5phA47G72NF5GnzXErBzzcAf4b9fSQCsdRg&oe=69FA2D1E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/les_balades/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Les Balades sont des expositions d’artistes et artisan.e.s d’art, chez l’habitant, dans des jardins, des ateliers, le temps d’un week-end, avec un parcours à suivre à pieds ou à vélo entre les différ… Exposition

Élisa Granowska