Bagolo Fô fête ses 30 ans, Maison Bleue, Rennes

Bagolo Fô fête ses 30 ans Dimanche 31 mai, 11h00 Maison Bleue Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

L’association Bagolofo fête ses 30 ans à la Maison Bleue les 30 et 31 mai prochains.

Pour l’occasion, nous vous invitons le dimanche à partager un moment joyeux, convivial et ouvert à toutes et tous.

Au fil de la journée, laissez‑vous porter par les contes, les chants, les danses et les musiques d’Afrique de l’Ouest et de La Réunion : une invitation à voyager, à s’émouvoir et à danser ensemble.

Au programme

11h30 – 12h30 : Contes africains avec Roger Gossan de l’association Akodi Aleyaya, tout public

13h30 – 16h00 : Danses et percussions mandingues d’Afrique de l’Ouest avec le collectif Le Son Mat / FAV, suivies d’un bal afro participatif.

16h00 – 17h00 : Musique et chants réunionnais avec le groupe Treez Maloya

Tout au long de la journée, une buvette et des collations vous seront proposées pour garder de l’énergie.

Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « info.bagolofo@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bagolofo.fr/ »}]

Notre association Bagolo Fô fête ses 30 ans à la Maison Bleue les 30 et 31 mai. Pour l’occasion, nous vous invitons le dimanche à partager un moment joyeux, convivial et ouvert à toutes et tous. Au f… Danse Jeune public