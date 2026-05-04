TALKING ABOUT TREES — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Samedi 30 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB et l’association Zéro de conduite proposent une soirée consacrée au cinéma soudanais, à l’amitié, et aux enjeux de mémoire. La projection sera suivie d’une rencontre avec le cinéaste.

Le Cinéma du TNB et l’association Zéro de conduite proposent une soirée consacrée au cinéma soudanais, à l’amitié, et aux enjeux de mémoire. La projection du film documentaire Talking About Trees sera suivie d’une discussion en compagnie de son réalisateur, Suhaib Gasmelbari, autour du Sudanese Film Group en présence de Hana Suliman (directrice exécutive depuis 2013).

Fondé en avril 1989, le Sudanese Film Group (SFG) réunit des professionel·les de la réalisation, la production technique et la distribution de films. Suhaib Gasmelbari signe avec Talking About Trees la première production du groupe. Pour cet évènement l’association Zéro de Conduite est en partenariat avec La Parole Errante Demain de Montreuil, Le cinéma La CLEF de Paris et le Festival de Douarnenez.

TALKING ABOUT TREES de Suhaib Gasmelbari

1h34, France / Allemagne / Soudan / Tchad / Qatar, 2019

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 4 amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Suhaib Gasmelbari, et Hana Suliman, directrice exécutive du Sudanese Film Group

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00.000+02:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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