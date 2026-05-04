Balade à St Martin quartier Nord St Martin Rennes 30 et 31 mai Ille-et-Vilaine

Une exposition-parcours de 30 artistes et artisans d’art, chez l’habitant ( 4 maisons, 1 jardin, 1 atelier et 1 péniche.

Peut-être avez-vous connus les Balades à Rennes, il y a plus d’une dizaine d’année : balade à Ste Thérèse, Balade rue Paul Bert, Balade à St Martin etc. : des expositions d’artistes et artisan.e.s d’art, chez l’habitant, dans des jardins, des ateliers, le temps d’un week-end, avec un petit parcours à suivre à pieds ou à vélo entre les différents lieux d’expo.

C’est avec un peu de nostalgie de ces week-ends riches en rencontres et en découvertes artistiques que deux anciennes de l’association qui organisait ces expos, Anne Des prairies, plasticienne et Élisa Granowska, illustratrice, nous sommes relancées dans l’organisation d’une nouvelle Balade en 2026 à Rennes, quartier St Martin, embarquant Aurélie Cousin, abat-jouriste, avec nous dans cette aventure. L’expo est organisée avec le soutien des associations De l’art dans les épinards et Au coin de la rue.

Rendez-vous les 30 et 31 mai prochains au lieu n°1, l’atelier d’Aurélie Cousin au 12 avenue du 41e Régiment d’Infanterie (en face du métro Anatole France), pour débuter le parcours et découvrir le travail des artistes et artisan.e.s que nous avons invités pour cette nouvelle édition. Vous y trouverez le plan complet du parcours, que vous pouvez aussi télécharger [ici](https://elisagranowska.wixsite.com/aucoindelarue/balade-%C3%A0-st-martin)

et commencer le parcours d’où vous voulez.

Cette année, 4 maisons ouvriront leurs portes, ainsi qu’un jardin, un atelier et une péniche. Le parcours vous mènera de Anatole France jusqu’au cimetière du Nord, en passant par le canal St Martin. L’occasion de découvrir ces jolis lieux habituellement fermés au public (pour la majorité d’entre-eux), et aussi le travail d’une trentaines d’artistes et artisan.e.s d’art dans des domaines aussi variés que : peinture, dessins, sculpture, photo, maroquinerie, reliure, mosaïque, luminaires, vitrail, illustration, céramique, gravure, bijoux, vêtements etc.

Plus d’infos sur nos artistes exposants seront dévoilées au fur et à mesure sur notre page Instagram :

[https://www.instagram.com/les_balades/](https://www.instagram.com/les_balades/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

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https://www.instagram.com/les_balades/

quartier Nord St Martin anatole France rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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