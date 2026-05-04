48èmes Rencontres Nationales de 100% Handinamique Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Rennes 30 et 31 mai Ille-et-Vilaine

Ateliers sur inscription

Le weekend par et pour la jeunesse handicapée à ne pas manquer !

100% handinamique c’est une fédération de jeunesse qui défend l’inclusivité par et pour la jeunesse handicapée. Chaque année, l’association organise les Rencontres Nationales, des **journées pensées par et pour les jeunesses handicapés** de moins de 35 ans et les **personnes qui souhaitent s’engager pour l’inclusivité**.

Pour la **48ème édition**, l’association donne rendez-vous les **30 et 31 mai 2026** autour du thème : **Carnet de voyage** !

Au programme :

* Des ateliers variés, accessibles, conçus et co-animés par des membres, jeunes handicapés ou non, pour mieux répondre aux attentes de chacun et chacune, quel que soit son handicap et sa situation professionnelle et personnelle.

* Une table ronde

* Une soirée 100% Handinamique festive et conviviale

Inscriptions aux ateliers via le lien suivant : [https://48eme-rencontres-nationales.b2match.io/home](https://48eme-rencontres-nationales.b2match.io/home )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00

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https://48eme-rencontres-nationales.b2match.io/home

Campus Beaulieu – Bâtiment 2A 263 avenue du Général Leclerc Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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