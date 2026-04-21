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[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Campus Villejean) Campus Villejean – Université Rennes 2 : Salles du bâtiment F – Entrée Avenue Léon Bernard Rennes

[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Campus Villejean) Campus Villejean – Université Rennes 2 : Salles du bâtiment F – Entrée Avenue Léon Bernard Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Campus Villejean - Université Rennes 2 : Salles du bâtiment F - Entrée Avenue Léon Bernard

Adresse : Pl. Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Campus Villejean) Campus Villejean – Université Rennes 2 : Salles du bâtiment F – Entrée Avenue Léon Bernard Rennes Samedi 30 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Samedi 30 mai 2026, de 9h à 17h
Campus Villejean – Université Rennes 2 : Salles du bâtiment F – Entrée Avenue Léon Bernard
Gratuit
Lien d’inscription Inscription BioBlitz 2026 | Université Rennes 2
Tout public. Un BioBlitz est un inventaire de la biodiversité, des spécialistes vous accompagnent et vous initient à l’observation et à la reconnaissance de différents taxons : Flore, lichens, mousses, champignons, oiseaux, chauve-souris, pollinisateurs et autres insectes, faune du sol, amphibiens, reptiles…
Organisé par Rennes 2, Institut Agro, Univ Rennes et EHESP
Ouvert à la communauté universitaire et grand public le lien vers l’actu web : [https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais](https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

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 https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1

Campus Villejean – Université Rennes 2 : Salles du bâtiment F – Entrée Avenue Léon Bernard Pl. Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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