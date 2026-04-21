[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes
[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes samedi 30 mai 2026.
[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes Samedi 30 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Samedi 30 mai 2026, de 9h à 17h
L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc
Gratuit
Lien d’inscription [Inscription BioBlitz 2026 | Université Rennes 2](https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1)
Organisé par Rennes 2, Institut Agro, Univ Rennes et EHESP
Tout public. Un BioBlitz est un inventaire de la biodiversité, des spécialistes vous accompagnent et vous initient à l’observation et à la reconnaissance de différents taxons : Flore, lichens, mousses, champignons, oiseaux, chauve-souris, pollinisateurs et autres insectes, faune du sol, amphibiens, reptiles…
Ouvert à la communauté universitaire et grand public
Le lien vers l’actu web : [https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais](https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00
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https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1
L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc L’Institut Agro Rennes-Angers 65 rue de Saint-Brieuc Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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