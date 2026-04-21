[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes Samedi 30 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Samedi 30 mai 2026, de 9h à 17h

L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc

Gratuit

Lien d’inscription [Inscription BioBlitz 2026 | Université Rennes 2](https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1)

Organisé par Rennes 2, Institut Agro, Univ Rennes et EHESP

Tout public. Un BioBlitz est un inventaire de la biodiversité, des spécialistes vous accompagnent et vous initient à l’observation et à la reconnaissance de différents taxons : Flore, lichens, mousses, champignons, oiseaux, chauve-souris, pollinisateurs et autres insectes, faune du sol, amphibiens, reptiles…

Ouvert à la communauté universitaire et grand public

Le lien vers l’actu web : [https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais](https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

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https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1

L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc L’Institut Agro Rennes-Angers 65 rue de Saint-Brieuc Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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