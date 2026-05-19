Vente exceptionnelle « Curiosités & objets précieux » – Samedi 30 mai à La Belle Déchette Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

Les trésors se sont accumulés à La Belle Déchette… Il est temps de leur offrir une nouvelle histoire. Nous avons le plaisir de vous annoncer notre vente exceptionnelle « Curiosités & objets précieux » !

Pour cette édition, l’équipe de la ressourcerie a soigneusement sélectionné une collection de beaux meubles, objets rares, pièces vintage et curiosités en tout genre.

Dans le cadre de son conventionnement avec la Direction Générale de la Culture de Rennes Métropole, l’Opéra de Rennes fait également don de divers objets qui seront proposés à la vente.

Rendez-vous le samedi 30 mai, de 13h à 18h, à la Boutique de la Réserve, aux Halles en Commun (24 avenue Jules Maniez à Rennes).

Entre pépites insolites et objets chargés d’histoire, cette grande vente s’annonce comme le rendez-vous incontournable des amoureux·ses du chinage, des trouvailles improbables et des coups de cœur vintage.