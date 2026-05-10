Vente exceptionnelle “Curiosités & Objets Précieux”, samedi 30 mai à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 30 mai, 13h00 Ille-et-Vilaine

Les trésors se sont accumulés à La Belle Déchette… et il est temps de leur offrir une nouvelle histoire !

Les trésors se sont accumulés à La Belle Déchette… et il est temps de leur offrir une nouvelle histoire !

Pour cette vente exceptionnelle, les équipes t’ont préparé une sélection de beaux meubles, objets précieux, pièces vintage et curiosités en tout genre…

Entre pépites insolites et objets chargés d’histoire, cette grande vente est LE rendez-vous des amoureux·ses du chinage et des trouvailles improbables.

Venez dénicher votre prochain coup de coeur, celui qu’on est fier·e de montrer chez soi en disant : “Je l’ai chiné dans ma ressourcerie préférée !”

La Réserve – 24 avenue Jules Maniez

Samedi 30 mai

13h – 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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