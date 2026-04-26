Point de fuite : faits divers Bibliothèque Landry Rennes Samedi 30 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre

Cathy Lecruble, conférencière en histoire de l’art présente une étude comparative de deux oeuvres inspirées par un même fait divers. À la manière d’un enquêteur, il faut tout d’abord comprendre la scène de crime, puis découvrir deux artistes parmi les plus importants de la fin du XXe siècle. Pour garder le mystère entier, les oeuvres abordées et leur auteur ne sont pas dévoilées ici. Surprise !

Tout public à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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