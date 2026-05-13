COLONIES DE VACANCES La Paillette Rennes Samedi 30 mai, 16h30 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Un groupe se retrouve pour créer autour des Outre-mer. Mayotte est choisie, territoire où aucun d’eux n’a jamais mis les pieds. Elles et ils se posent la question primordiale : d’où parlons-nous ?

Un groupe se retrouve pour créer autour des Outre-mer. Par tirage au sort, Mayotte est choisie, territoire où aucun d’eux n’a jamais mis les pieds. Elles et ils plongent dans l’histoire et l’actualité de l’île, de la France et de la colonisation, en tentant de dépasser clichés et préjugés, en se posant une question primordiale : d’où parlons-nous ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:45:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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