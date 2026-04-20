PERFORMANCE DESSINÉE – Stephan Zimmerli Théâtre National de Bretagne Rennes
PERFORMANCE DESSINÉE – Stephan Zimmerli Théâtre National de Bretagne Rennes samedi 30 mai 2026.
PERFORMANCE DESSINÉE – Stephan Zimmerli Théâtre National de Bretagne Rennes Samedi 30 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€
Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Performance dessinée de Stephan Zimmerli, artiste, architecte, scénographe et musicien.
Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.
Performance dessinée de Stephan Zimmerli, artiste, architecte, scénographe et musicien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4188
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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