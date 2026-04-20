PERFORMANCE DESSINÉE – Stephan Zimmerli Théâtre National de Bretagne Rennes Samedi 30 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€

Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Performance dessinée de Stephan Zimmerli, artiste, architecte, scénographe et musicien.

Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.

Performance dessinée de Stephan Zimmerli, artiste, architecte, scénographe et musicien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4188

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

