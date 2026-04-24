[Rennes] Kiosque civique des Gayeulles Halle du parc des Gayeulles, 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes Rennes
[Rennes] Kiosque civique des Gayeulles Halle du parc des Gayeulles, 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes Rennes mercredi 13 mai 2026.
[Rennes] Kiosque civique des Gayeulles Halle du parc des Gayeulles, 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes Rennes 13 et 14 mai Ille-et-Vilaine
Gratuit
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Les mercredi 13 mai et jeudi 14 mai , de 10h à 17h
Halle du parc des Gayeulles, 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes ( ?)
Gratuit
« Kiosque civique » Démarche de type Éducation Populaire sur le thème de la citoyenneté et de la place du dialogue dans la cité, sur le modèle de l’expérience de 2025 ([https://fabriquecitoyenne.fr/events/rennes-kiosque-civique](https://fabriquecitoyenne.fr/events/rennes-kiosque-civique)) :
– Une présentation de collectifs civiques engagés en Bretagne et ailleurs
– Des dialogues en petit groupe, façon « TIERS LIEN » : cercles de partage « libres » ou avec proposition de méthode / thématique, mais toujours un cadre de sécurité
– La construction d’une Fresque du Buen Vivir en partant d’une version « vierge » pour ce jour, exploration de versions antérieures plus construites
– Une « Librairie éphémère » pour s’informer, voir plus large…, où la Coopérative Civique Ar Pemp Hent proposera revues et lectures invitant à la réflexion.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-14T17:00:00.000+02:00
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Halle du parc des Gayeulles, 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes 11a Rue du Patis Tatelin, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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