Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lancement de la communauté alumni doctorat de l’Université de Rennes PNRB Rennes

Lancement de la communauté alumni doctorat de l’Université de Rennes PNRB Rennes

Lancement de la communauté alumni doctorat de l’Université de Rennes PNRB Rennes mercredi 13 mai 2026.

Lieu : PNRB

Adresse : 263 avenue du général leclerc 35042 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Lancement de la communauté alumni doctorat de l’Université de Rennes PNRB Rennes Mercredi 13 mai, 11h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, places limitées sur inscription jusqu’au 30 avril

La force d’un réseau au service de votre avenir

_Action labellisée dans le cadre de l’European Doctoral Day._

_« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre »_ Le petit Prince, Antoine de Saint Exupéry.
L’Université de Rennes lance son réseau alumni doctorat pour les docteurs et les doctorants : échanger sur les parcours, poser ses questions, y trouver des pistes de réponse… voici l’objectif de la [**plateforme Connect**.](https://connect.univ-rennes.fr/fr/)
Pour son lancement nous vous proposons donc un temps d’information et d’échange le mercredi 13 mai de 11h30 à 13h autour des outils pour permettre à cet ou ces avenirs de se réaliser.

**Au programme :** intervention de l’APEC, témoignages de 2 ambassadeurs du doctorat, présentation de la plateforme et …. pizza party à Rennes et Lannion pour continuer les échanges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T11:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00.000+02:00

1
 https://connect.univ-rennes.fr/fr/event/alumni-lancement-de-la-communaute-alumni-doctorat-de-l-universite-de-rennes/2026/04/08/126

PNRB 263 avenue du général leclerc 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)