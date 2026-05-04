Lancement de la communauté alumni doctorat de l’Université de Rennes PNRB Rennes Mercredi 13 mai, 11h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, places limitées sur inscription jusqu’au 30 avril

La force d’un réseau au service de votre avenir

_Action labellisée dans le cadre de l’European Doctoral Day._

_« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre »_ Le petit Prince, Antoine de Saint Exupéry.

L’Université de Rennes lance son réseau alumni doctorat pour les docteurs et les doctorants : échanger sur les parcours, poser ses questions, y trouver des pistes de réponse… voici l’objectif de la [**plateforme Connect**.](https://connect.univ-rennes.fr/fr/)

Pour son lancement nous vous proposons donc un temps d’information et d’échange le mercredi 13 mai de 11h30 à 13h autour des outils pour permettre à cet ou ces avenirs de se réaliser.

**Au programme :** intervention de l’APEC, témoignages de 2 ambassadeurs du doctorat, présentation de la plateforme et …. pizza party à Rennes et Lannion pour continuer les échanges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T11:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00.000+02:00

1

https://connect.univ-rennes.fr/fr/event/alumni-lancement-de-la-communaute-alumni-doctorat-de-l-universite-de-rennes/2026/04/08/126

PNRB 263 avenue du général leclerc 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

