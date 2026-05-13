LE SOURIRE DE L’OURS Théâtre La Paillette Rennes
LE SOURIRE DE L’OURS Théâtre La Paillette Rennes dimanche 31 mai 2026.
LE SOURIRE DE L’OURS Théâtre La Paillette Rennes Dimanche 31 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
1974. Martin part à Nunakarfiq, à l’est du Groenland pour y enseigner. On suit en parallèle la trajectoire d’Ivana, une jeune femme groenlandaise arrivée à Copenhague depuis deux ans.
1974. Martin part à Nunakarfiq, à l’est du Groenland pour y enseigner. Il se lie avec les habitants et assiste aux bouleversements créés par la vie moderne, tant économiques que culturels. On suit en parallèle la trajectoire d’Ivana, une jeune femme groenlandaise arrivée à Copenhague depuis deux ans, pour qui va se poser de façon inattendue et brutale la question de l’intégration.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T15:30:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
Théâtre La Paillette 6, rue Louis Guilloux 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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