Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes

Cet été, au jardin avec La Balade des Livres Jeudi 2 juillet, 12h30 La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T12:30:00+02:00 – 2026-07-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T12:30:00+02:00 – 2026-07-02T16:30:00+02:00

Croquer le jardin, Fabriquer du papier, Jouer, Écrire, Déguster des jus de fleurs et de plantes, Écouter des histoires…

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet de 9h30 à 16h30

Accueil des classes UPE2A des écoles Liberté et Contour Saint-Aubin.

Découverte de l’école d’antan aux Archives départementales, le matin.

14h à 16h30 : jardin de la Villa ouvert à toutes et tous : jeux de cours de récré., écriture de poèmes, lectures d’histoires…

La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « labalade.deslivres@wanadoo.fr »}]

Des journées ludiques, créatives et récréatives jardin lecture

La Balade des Livres