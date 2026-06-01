Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes
Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes jeudi 2 juillet 2026.
Cet été, au jardin avec La Balade des Livres Jeudi 2 juillet, 12h30 La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T12:30:00+02:00 – 2026-07-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-02T12:30:00+02:00 – 2026-07-02T16:30:00+02:00
Croquer le jardin, Fabriquer du papier, Jouer, Écrire, Déguster des jus de fleurs et de plantes, Écouter des histoires…
Jeudi 2 et vendredi 3 juillet de 9h30 à 16h30
Accueil des classes UPE2A des écoles Liberté et Contour Saint-Aubin.
Découverte de l’école d’antan aux Archives départementales, le matin.
14h à 16h30 : jardin de la Villa ouvert à toutes et tous : jeux de cours de récré., écriture de poèmes, lectures d’histoires…
La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « labalade.deslivres@wanadoo.fr »}]
Des journées ludiques, créatives et récréatives jardin lecture
La Balade des Livres
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