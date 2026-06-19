SENTEZ-VOUS BIEN ! Parc de Maurepas Rennes 30 juin – 3 juillet Ille-et-Vilaine

Activités gratuites, sans inscriptions

Une semaine d’activités sportives et bien-être en plein air : gym douce, yoga, stretching, multisport et cardio, pour tous les adultes. Dans le cadre de Cet été à Rennes.

Sentez-vous bien revient au Parc de Maurepas avec Cet été à Rennes ! Au programme, du 30 juin au 3 juillet : des séances gratuites et ouvertes à toutes et tous, encadrées par la JA, pour bouger en douceur ou se défouler, en plein air.

Programme :

Mardi 30/06 — 10h-11h : Gym Bien-Être · 12h15-13h15 : Yoga Vinyasa · 18h45-19h30 : Stretching

Mercredi 01/07 — 19h-20h : Multisport

Jeudi 02/07 — 18h-18h45 : Renfo cardio · 18h45-19h30 : Cardiodance

Vendredi 03/07 — 11h-12h : Gym Bien-Être

Rendez-vous : entrée principale du Parc de Maurepas (côté rond-point), 10 minutes avant le début de l’activité.

À prévoir : une bouteille d’eau pour toutes les séances, un tapis de gym en plus pour le Yoga Vinyasa.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T12:00:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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