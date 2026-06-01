Fête Des Squares #6, rue Abbé Nicolas Trublet, Rennes
Fête Des Squares #6, rue Abbé Nicolas Trublet, Rennes lundi 29 juin 2026.
Fête Des Squares #6 Lundi 29 juin, 20h30 rue Abbé Nicolas Trublet Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T20:30:00+02:00 – 2026-06-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-29T20:30:00+02:00 – 2026-06-29T21:30:00+02:00
20h00 WONDERBOY
Autant influencés par les riffs d’Eddie Cochran que par les nappes de synthés aériennes de Brian Eno,la voix fragile etcodéine de Wonderboy fait echo à cellede Jason Spacermen Pierce.
Dans son timbre transpire le désespoir de mondes qui s’ecroulent, des histoires de pertes, de personnelles et universelles, racontées avec des mots simples. Tout es cassé, tout est en mietteset cela laisse plus de liberté pour transformer son chagrin en émerveillement avec des chansons qui semblent patauger dans un marécage artificiel , comme si Eno et Bowie avaientenregistré leur trilogie berlinoise dans le bayou.
rue Abbé Nicolas Trublet s Nicolas Trublet Rennes 35708 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
WONDERBOY -Rock Autant influencés par les riffs d’Eddie Cochran que par les nappes de synthés aériennes de Brian Eno
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